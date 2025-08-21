Скидки
Теннис

Швёнтек — о миксте US Open: единственный вариант, чтобы топ-одиночники смогли сыграть

Швёнтек — о миксте US Open: единственный вариант, чтобы топ-одиночники смогли сыграть
Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась мнением о формате турнира микста на US Open, отметив, что укороченные матчи стали единственным способом привлечь топ-одиночников без ущерба для основной сетки.

– Формат турнира — всё сжато в два дня, сегодня у вас было почти три часа на корте за два матча. Это оптимально?
– Думаю, это единственный вариант, при котором топ-одиночники могут участвовать, не мешая основной сетке. Это логично.

Может, финал в Цинциннати стоило бы сыграть чуть раньше, потому что именно это было для меня самым тяжёлым моментом. Но это только моя ситуация. Карлос закончил раньше, Жасмин снялась. А так — всё нормально. Формат до четырёх геймов в сетах мне кажется приемлемым. Да, он короткий, но всё равно видно, кто сильнее. В финале до шести геймов — тоже справедливо, потому что, как видите, мы смогли вернуться (улыбается), – сказала Швёнтек во время пресс-конференции после финального матча микста US Open.

Материалы по теме
Какая драма в финале микста на US Open! Па́рники всё же оказались сильнее топ-одиночников
