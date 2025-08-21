Даниил Медведев рассказал, почему считает победу на US Open — 2021 особенной
13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему считает свою победу на US Open – 2021 особенной. В финале турнира Медведев обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.
US Open (м). Финал
12 сентября 2021, воскресенье. 23:15 МСК
1
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|4
|
|6
|6
2
Даниил Медведев
Д. Медведев
«Думаю, у меня были турниры, где я хорошо играл от начала и до конца, но этот был особенным, может быть, даже вне «Шлемов». Я показывал отличный теннис с первого матча и до финала, практически без спадов. Это было действительно особенное ощущение.
Я проиграл всего один сет — Ботику, который тогда играл просто невероятно. Это было весело и стало потрясающим воспоминанием. Я до сих пор помню некоторые удары и матчи», – сказал Медведев в видео, размещённом в аккаунте Tecnifibre в YouTube.
