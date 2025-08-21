Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев рассказал, почему считает победу на US Open — 2021 особенной

Даниил Медведев рассказал, почему считает победу на US Open — 2021 особенной
Комментарии

13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему считает свою победу на US Open – 2021 особенной. В финале турнира Медведев обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

US Open (м). Финал
12 сентября 2021, воскресенье. 23:15 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		4 4
6 		6 6
             
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Думаю, у меня были турниры, где я хорошо играл от начала и до конца, но этот был особенным, может быть, даже вне «Шлемов». Я показывал отличный теннис с первого матча и до финала, практически без спадов. Это было действительно особенное ощущение.

Я проиграл всего один сет — Ботику, который тогда играл просто невероятно. Это было весело и стало потрясающим воспоминанием. Я до сих пор помню некоторые удары и матчи», – сказал Медведев в видео, размещённом в аккаунте Tecnifibre в YouTube.

Материалы по теме
Сафин, Шарапова, Медведев, Кузнецова: рейтинг лучших матчей российских чемпионов US Open
Рейтинг
Сафин, Шарапова, Медведев, Кузнецова: рейтинг лучших матчей российских чемпионов US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android