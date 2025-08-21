Даниил Медведев рассказал, почему считает победу на US Open — 2021 особенной

13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему считает свою победу на US Open – 2021 особенной. В финале турнира Медведев обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

«Думаю, у меня были турниры, где я хорошо играл от начала и до конца, но этот был особенным, может быть, даже вне «Шлемов». Я показывал отличный теннис с первого матча и до финала, практически без спадов. Это было действительно особенное ощущение.

Я проиграл всего один сет — Ботику, который тогда играл просто невероятно. Это было весело и стало потрясающим воспоминанием. Я до сих пор помню некоторые удары и матчи», – сказал Медведев в видео, размещённом в аккаунте Tecnifibre в YouTube.