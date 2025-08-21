Швёнтек — о US Open — 2021: помню тот турнир очень хорошо, даже в сравнении со всеми «РГ»

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась воспоминаниями о победе на US Open – 2021. В финале полька обыграла тунисскую теннисистку Онс Жабер со счётом 6:2, 7:6 (7:5).

«Я помню тот турнир очень хорошо, в сравнении с другими. Даже по сравнению с «Ролан Гаррос», которые я выигрывала. Начало там было не таким гладким, первые несколько матчей были очень тяжёлыми. Перед финалом я даже не так сильно нервничала, потому что уже чувствовала усталость, всё, чего я хотела — сосредоточиться на эффективности игры.

Я играла в финале с Онс Жабер, поэтому знала, что матч будет очень затратным с физической точки зрения – она часто использует резаные удары, укороченные, приходится много бегать. Но при этом она стабильна с задней линии. Я счастлива, что смогла выиграть в двух сетах, потому что если бы пришлось играть третий, это было бы очень изнуряюще. Не знаю, смогла бы я выдержать.

Когда я впервые выиграла «Ролан Гаррос», то думала о том, что будет после матчбола, чувствовала, что контролирую всё. А вот на US Open — нет, там такого не было. Тай-брейк, и каждое очко имеет значение. Пока матч не закончен — он не закончен. Я просто продолжала играть», – сказала Швёнтек в видео, размещённом в аккаунте Tecnifibre в YouTube.