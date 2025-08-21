«Плакала на корте, меня мучили кошмары». Квитова — о возвращении в теннис после нападения

Двукратная чемпионка Уимблдона чешская теннисистка Петра Квитова поделилась воспоминаниями о своём возвращении в тур после нападения. В 2016 году на теннисистку в её собственной квартире напал грабитель, который серьёзно повредил игровую, левую руку чешки ножом.

«Я знала, что я настоящий боец на корте, но тогда поняла, что внутри себя я ещё больший боец — в совершенно другом проявлении. Это было здорово, хотя играть в теннис было очень тяжело. Я плакала на корте, у меня были ужасные воспоминания, мучили кошмары. Так что это было совсем нелегко. Понадобилось время, но теперь всё хорошо. Тогда стоял большой вопрос: смогу ли я играть в теннис или нет? И я смогла. Это была моя вторая карьера. Это было потрясающе», – приводит слова Квитовой в своём аккаунте в социальной сети Х журналист Марио Боккарди.

Напомним, Петра Квитова планирует завершить свою теннисную карьеру после Открытого чемпионата США – 2025.