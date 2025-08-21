«Что и требовалось доказать». Веснина — о победе Эррани и Вавассори в миксте US Open

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина отреагировала на результат финального матча микста US Open — 2025. Победителями турнира стали итальянцы Сара Эррани и Андреа Вавассори.

«Что и требовалось доказать. Победили те, кто был просто лучше к этому готов, да ещё и замотивирован. Эррани и Вавассори защитили титул в миксте на US Open. В финале они оказались сильнее Иги Швёнтек с Каспером Руудом», — написала Веснина на своей странице в социальных сетях.

Основной турнир пройдет с 24 августа по 7 сентября. Действующими чемпионами в одиночном разряде являются Янник Синнер и Арина Соболенко.