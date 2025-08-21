«Думаю, у нас хорошая «химия». Рууд — о выступлении в паре со Швёнтек

Норвежец Каспер Рууд высказался о выступлении в миксте US Open вместе с представительницей Польши Игой Швёнтек. Пара добралась до финала, где уступила итальянцам Саре Эррани и Андреа Вавассори со счётом 3:6, 7:5, 0:1 (6:10).

«Мы ранее играли микст на United Cup. У нас есть опыт, но не вместе. Думаю, у нас хорошая «химия». Мы похожи, оба легки на подъём. Ига – скромная», — сказал Рууд на пресс-конференции.

В миксте US Open — 2025 принимали участие три российских теннисиста — Мирра Андреева и Даниил Медведев (играли вместе), а также Андрей Рублёв.

Матчи основного турнира US Open — 2025 состоятся с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является итальянец Янник Синнер.