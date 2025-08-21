Даниил Медведев — о US Open: всегда с радостью приезжаю в Нью-Йорк

13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему он любит играть на US Open, отметив, что покрытие, которое используется на турнире, хорошо подходит под его стиль игры.

«Честно говоря, я люблю играть на US Open. Есть турниры, куда возвращаешься и думаешь: «Ну ладно, ещё один год. Я уважаю каждый турнир, но в Нью-Йорк я всегда приезжаю с радостью, там мне по-настоящему нравится и я всегда хочу там победить. Это единственный турнир «Большого шлема», на котором я побеждал, поэтому я очень хочу взять ещё один именно здесь. Думаю, это мой лучший шанс, потому что мои сильные игровые стороны максимально подходят под это покрытие», – сказал Медведев в видео, размещённом в аккаунте Tecnifibre в YouTube.

Свой единственный титул чемпиона турнира «Большого шлема» Медведев завоевал именно на Открытом чемпионате США – 2021. В финале он обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.