«Мы — дети Рафы Надаля». Швёнтек — об успешной игре в миксте с Руудом

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о выступлении в миксте US Open вместе с представителем Норвегии Каспером Руудом. Пара добралась до финала, где уступила итальянцам Саре Эррани и Андреа Вавассори со счётом 3:6, 7:5, 0:1 (6:10).

«Мы — дети Рафы Надаля», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

«Полагаю, некоторые так говорят», — добавил Рууд.

Отметим, что Швёнтек и Рууд – болельщики Надаля. Норвежец тренировался в его академии, а Ига посещает важные мероприятия, которые регулярно проходят внутри школы. Матчи основного турнира US Open — 2025 состоятся с 24 августа по 7 сентября.