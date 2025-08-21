Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мы — дети Рафы Надаля». Швёнтек — об успешной игре в миксте с Руудом

«Мы — дети Рафы Надаля». Швёнтек — об успешной игре в миксте с Руудом
Комментарии

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о выступлении в миксте US Open вместе с представителем Норвегии Каспером Руудом. Пара добралась до финала, где уступила итальянцам Саре Эррани и Андреа Вавассори со счётом 3:6, 7:5, 0:1 (6:10).

«Мы — дети Рафы Надаля», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

«Полагаю, некоторые так говорят», — добавил Рууд.

Отметим, что Швёнтек и Рууд – болельщики Надаля. Норвежец тренировался в его академии, а Ига посещает важные мероприятия, которые регулярно проходят внутри школы. Матчи основного турнира US Open — 2025 состоятся с 24 августа по 7 сентября.

Материалы по теме
Какая драма в финале микста на US Open! Па́рники всё же оказались сильнее топ-одиночников
Какая драма в финале микста на US Open! Па́рники всё же оказались сильнее топ-одиночников
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android