Теннис

Даниил Медведев назвал единственный случай, когда его в США освистывали 10 тысяч человек

Аудио-версия:
Комментарии

13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился памятным моментом в карьере, когда на US Open – 2019 его освистывали болельщики с трибун, отметив, что после этого случая нигде не получает большей поддержки, чем на Открытом чемпионате США.

«В 2019 году была неприятная ситуация с американскими болельщиками — меня освистывали три матча подряд. Это было безумие, потому что это единственный раз в жизни, когда меня освистывали 10 тысяч человек. Всё из-за того, что оператор решил подогреть атмосферу и вывел на большой экран момент, которого никто не видел. Я тогда, скажем так, показал средний палец.

В итоге это превратилось в отличную историю и память. Я потом признал ошибку и сказал: «Ребята, давайте всё забудем». И теперь, думаю, нигде не получаю больше поддержки, чем в Нью-Йорке», – сказал Медведев в видео, размещённом в аккаунте Tecnifibre в YouTube.

Медведев играл в финале US Open – 2019, где в напряжённом матче уступил испанцу Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6).

