Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кафельников: турниры ATP-250 и «челленджеры» очень важны для развития молодых игроков

Кафельников: турниры ATP-250 и «челленджеры» очень важны для развития молодых игроков
Комментарии

Олимпийский чемпион, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России Евгений Кафельников опубликовал пост о важности теннисных турниров низких категорий.

«Конечно, турниры категории ATP-250 и «челленджер» очень важны для развития молодых игроков, которые когда-нибудь станут суперзвёздами, такими как Джокович, Надаль и Федерер», — написал Кафельников на своей странице в социальных сетях.

Ранее Кафельников заявил, что если сократить турниры категории ATP-250 и ATP-500, то перестанут появляться теннисисты. На подобных соревнованиях больше шансов завоевать титул у игроков с низким рейтингом.

Материалы по теме
«Медведеву нет смысла играть до 40». Кафельников — о влиянии плотного календаря на карьеру
Эксклюзив
«Медведеву нет смысла играть до 40». Кафельников — о влиянии плотного календаря на карьеру
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android