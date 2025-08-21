Кафельников: турниры ATP-250 и «челленджеры» очень важны для развития молодых игроков

Олимпийский чемпион, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России Евгений Кафельников опубликовал пост о важности теннисных турниров низких категорий.

«Конечно, турниры категории ATP-250 и «челленджер» очень важны для развития молодых игроков, которые когда-нибудь станут суперзвёздами, такими как Джокович, Надаль и Федерер», — написал Кафельников на своей странице в социальных сетях.

Ранее Кафельников заявил, что если сократить турниры категории ATP-250 и ATP-500, то перестанут появляться теннисисты. На подобных соревнованиях больше шансов завоевать титул у игроков с низким рейтингом.