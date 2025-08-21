Скидки
Мухова опубликовала пост по итогам микста US Open, где она выступила в паре с Рублёвым

Комментарии

Чешская теннисистка Каролина Мухова опубликовала пост по итогам совместного выступления с россиянином Андреем Рублёвым в миксте на Открытом чемпионате США — 2025.

«Удвоенный хаос, удвоенное веселье. Спасибо за игру, Андрей», — написала Мухова на своей странице в социальных сетях.

Чешская теннисистка Каролина Мухова и россиянин Андрей Рублёв проиграли в четвертьфинале US Open — 2025 в миксте. Они потерпели поражение от итальянского дуэта Сара Эррани/Андреа Вавассори со счётом 1:4, 4:5 (4:7). Именно Эррани и Вавассори в итоге стали победителями турнира. В матче за титул они обыграли польско-норвежскую пару Ига Швёнтек (Польша)/Каспер Рууд (Норвегия) со счётом 6:3, 5:7, 1:0 (10:6). Призовой фонд соревнований составил $ 90 млн.

