Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Любичич оценил шансы Синнера и Алькараса на первое место в Чемпионской гонке ATP

Любичич оценил шансы Синнера и Алькараса на первое место в Чемпионской гонке ATP
Аудио-версия:
Комментарии

Полуфиналист одного турнира «Большого шлема» и победитель 10 турниров ATP хорватский теннисист Иван Любичич оценил шансы итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса на первое место Чемпионской гонки АТР по итогам 2025 года.

«У Алькараса преимущество почти в две тысячи очков в Чемпионской гонке над Синнером. Если он выиграет US Open, а Синнер вылетит на ранних стадиях, Яннику будет сложно отыграться. Но если итальянец потеряет немного очков в Нью-Йорке, я всё равно считаю его фаворитом. Не будем забывать, что на «Мастерсе» в Париже и на Итоговом турнире АТР, который будет проходить на домашней итальянской арене Синнера, разыгрывается 2500 очков», – приводит слова Любичича Tennis World USA.

К моменту написания новости Алькарас лидирует в Чемпионской гонке АТР, имея в своём активе 8190 очков, на второй позиции находится Янник Синнер (6650), замыкает тройку лидеров немец Александр Зверев с 4080 очками.

Материалы по теме
Синнер может лишиться 1-й строчки, Мирра — войти в топ-4. Рейтинговые расклады на US Open
Синнер может лишиться 1-й строчки, Мирра — войти в топ-4. Рейтинговые расклады на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android