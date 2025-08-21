Любичич оценил шансы Синнера и Алькараса на первое место в Чемпионской гонке ATP

Полуфиналист одного турнира «Большого шлема» и победитель 10 турниров ATP хорватский теннисист Иван Любичич оценил шансы итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса на первое место Чемпионской гонки АТР по итогам 2025 года.

«У Алькараса преимущество почти в две тысячи очков в Чемпионской гонке над Синнером. Если он выиграет US Open, а Синнер вылетит на ранних стадиях, Яннику будет сложно отыграться. Но если итальянец потеряет немного очков в Нью-Йорке, я всё равно считаю его фаворитом. Не будем забывать, что на «Мастерсе» в Париже и на Итоговом турнире АТР, который будет проходить на домашней итальянской арене Синнера, разыгрывается 2500 очков», – приводит слова Любичича Tennis World USA.

К моменту написания новости Алькарас лидирует в Чемпионской гонке АТР, имея в своём активе 8190 очков, на второй позиции находится Янник Синнер (6650), замыкает тройку лидеров немец Александр Зверев с 4080 очками.