Ник Кирьос снялся с US Open — 2025

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос снялся с Открытого чемпионата США — 2025. Игрок продолжает бороться с дискомфортом из-за травмы.

Ранее Кирьос снялся с турнира категории «Мастерс» в Цинциннати. Напомним, австралиец не выступал во время грунтового сезона. Также он пропустил травяной отрезок года, отказавшись от участия на Уимблдоне и в других турнирах на данном покрытии.

Сегодня, 21 августа, пройдёт жеребьёвка основного турнира Открытого чемпионата США — 2025. Теннисисты узнают своих соперников в мужском и женском одиночном разрядах. Основной турнир пройдет с 24 августа по 7 сентября. Действующими чемпионами в одиночном разряде являются Янник Синнер и Арина Соболенко.

