Ига Швёнтек подвела итоги выступления в миксте US Open — 2025
Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек подвела итоги выступления в миксте US Open – 2025, в котором она играла в паре с норвежцем Каспером Руудом. Польско-норвежский дуэт уступил в финале турнира итальянской паре Сара Эррани/Андреа Вавассори со счётом 3:6, 7:5, 0:1 (6:10).
US Open — микст. Финал
21 августа 2025, четверг. 05:10 МСК
Ига Швёнтек
Каспер Рууд
И. Швёнтек К. Рууд
Окончен
0 : 1
|1
|2
|3
|
|7
|0 6
|
|5
|1 10
Сара Эррани
Андреа Вавассори
С. Эррани А. Вавассори
«Вот это гонка! Спасибо Касперу Рууду за то, что был самым лучшим и поддерживающим партнёром в эти последние два дня. Мне было очень весело!» – написала Швёнтек на своей странице в социальных сетях.
Микст Открытого чемпионата США – 2025 проходил с 19 по 20 августа. В розыгрыше турнира приняли участие 16 пар.
