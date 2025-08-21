Скидки
Ига Швёнтек подвела итоги выступления в миксте US Open — 2025

Комментарии

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек подвела итоги выступления в миксте US Open – 2025, в котором она играла в паре с норвежцем Каспером Руудом. Польско-норвежский дуэт уступил в финале турнира итальянской паре Сара Эррани/Андреа Вавассори со счётом 3:6, 7:5, 0:1 (6:10).

US Open — микст. Финал
21 августа 2025, четверг. 05:10 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
И. Швёнтек К. Рууд
Окончен
0 : 1
1 2 3
         
3 		7 0 6
6 		5 1 10
         
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Андреа Вавассори
Италия
Андреа Вавассори
С. Эррани А. Вавассори

«Вот это гонка! Спасибо Касперу Рууду за то, что был самым лучшим и поддерживающим партнёром в эти последние два дня. Мне было очень весело!» – написала Швёнтек на своей странице в социальных сетях.

Микст Открытого чемпионата США – 2025 проходил с 19 по 20 августа. В розыгрыше турнира приняли участие 16 пар.

Новости. Теннис
