Руне — о миксте US Open — 2025: отличное развлечение для игроков и зрителей

Руне — о миксте US Open — 2025: отличное развлечение для игроков и зрителей
Датчанин Хольгер Руне, сыгравший в миксте US Open — 2025 в паре с американкой Амандой Анисимовой, выложил пост по итогам турнира.

«Отличное развлечение для игроков и зрителей», — написал Руне на своей странице в социальных сетях, опубликовав совместное фото с Амандой Анисимовой.

Анисимова и Руне не смогли выйти во второй круг турнира. На старте они проиграли американским теннисистам Тэйлор Таунсенд и Бену Шелтону. Победителями микста US Open – 2025 стали итальянцы Сара Эррани и Андреа Вавассори. Основной турнир пройдет с 24 августа по 7 сентября. Действующими чемпионами в одиночном разряде являются Янник Синнер и Арина Соболенко.

