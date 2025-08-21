Скидки
Петра Квитова рассказала, какое поражение считает самым болезненным в своей карьере

Петра Квитова рассказала, какое поражение считает самым болезненным в своей карьере
Двукратная чемпионка Уимблдона чешская теннисистка Петра Квитова рассказала, какое из поражений в своей карьере она считает самым болезненным, отметив, финальный матч Australian Open – 2019, в котором она проиграла японке Наоми Осаке со счётом 6:7 (2:7), 7:5, 4:6.

Australian Open (ж). Финал
26 января 2019, суббота. 11:45 МСК
Наоми Осака
4
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		5 6
6 2 		7 4
         
Петра Квитова
6
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова

«Это был самый болезненный матч в моей карьере, это было ужасно. С другой стороны, после всего, что со мной случилось, я бы согласилась на что угодно, лишь бы оказаться в финале, иметь шанс сыграть против лучших и быть конкурентоспособной.

Был, может быть, один гейм — помню приём, который ушёл чуть длиннее, чем надо, и, возможно, это могло всё изменить. У меня был брейк-пойнт. Но в целом я не знаю, что могла бы поменять. Думаю, Наоми просто была чуть лучше. Вот и всё», – приводит слова Квитовой Ubitennis.

