Серена Уильямс раскрыла, с помощью какого препарата смогла значительно похудеть

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс рассказала, что сумела сбросить 15 кг, принимая лекарственные препараты.

«Чувствую себя великолепно, я здорова. Чувствую лёгкость как физическую, так и душевную.

Я много изучала этот вопрос [применения препаратов]. В чём преимущества? В чём их отсутствие? Я очень хотела во всём разобраться, прежде чем просто начать.

Врачи оказали мне огромную поддержку, и мне было легко получить лекарство. Я похудела более чем на 14 кг, принимая GLP-1, и была очень рада этому», — приводит слова Уильямс People.

GLP-1 входит в состав знаменитых препаратов Ozempic, а также Mounjaro.