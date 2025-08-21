Gucci показал новую сумку, с которой Синнер будет выходить на матчи на US Open — 2025

Модный дом Gucci показал эксклюзивную сумку, с которой четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер будет выходить на свои матчи на Открытом чемпионате США — 2025.

«Плечом к плечу с Янником Синнером и новый, особенный дизайн теннисной сумки. Это ода взаимоотношений Gucci с теннисным миром», — так охарактеризовала новость пресс-служба Gucci в соцсетях.

Фото: Gucci

Поединки основного турнира US Open — 2025 состоятся с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является Янник Синнер, в прошлогоднем финале обыгравший американца Тейлора Фрица.