Серена Уильямс: нужно любить себя в любом весе и в любом образе

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс рассказала о своём отношении к весу.

«Похудение никогда не должно кардинально менять ваше представление о себе. Женщины часто сталкиваются с осуждением своей фигуры любого размера, и мне это не чуждо. Поэтому я считаю, что нужно любить себя в любом весе и в любом образе.

Я никогда не чувствовала давления необходимости поддерживать определённый внешний вид. Мне всегда было комфортно в любом весе, будь он больше или меньше. Но я чувствовала, что моему телу не нравился тот вес. У меня были боли в суставах и других местах просто из-за лишних килограммов, которые я не привыкла носить после рождения детей», — приводит слова Уильямс People.