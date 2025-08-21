Стала известна сетка женского турнира US Open — 2025, Андреева попала в половину Соболенко
Организаторы US Open опубликовали сетку основного турнира 2025 года женского одиночного разряда. Наиболее высокой сеяной среди российских теннисисток является Мирра Андреева (5). В первом матче она сыграет с американкой Алисией Паркс.
Теннис. US Open — 2025. Женщины, одиночный разряд. Возможные четвертьфиналы турнира:
- Арина Соболенко (Беларусь) — Жасмин Паолини (Италия)
- Джессика Пегула (США) — Мирра Андреева (Россия)
- Мэдисон Киз (США) — Кори Гауфф (США)
- Аманда Анисимова (США) — Ига Швёнтек (Польша)
Матчи с участием российских теннисисток:
- Мирра Андреева – Алисия Паркс (США)
- Екатерина Александрова – Анастасия Севастова (Латвия)
- Людмила Самсонова – Юй Юань (Китай)
- Диана Шнайдер – Лаура Зигемунд (Германия)
- Анастасия Потапова – Чжу Линь (Китай)
- Анна Калинская – Клерви Нгуну (США)
- Анна Блинкова – Юлия Стародубцева (Украина)
- Анастасия Павлюченкова – Даяна Ястремская (Украина)
- Вероника Кудерметова – квалифаер
- Полина Кудерметова – Нурия Паризас-Диас (Испания)
- Камилла Рахимова – Каролин Гарсия (Франция)
- Анастасия Захарова – Элина Аванесян (Армения)
Матчи основной сетки US Open в женском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой является белорусская теннисистка Арина Соболенко, в прошлогоднем финале обыгравшая американку Джессику Пегулу.
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии