Стала известна сетка женского турнира US Open — 2025, Андреева попала в половину Соболенко

Стала известна сетка женского турнира US Open — 2025, Андреева попала в половину Соболенко
Организаторы US Open опубликовали сетку основного турнира 2025 года женского одиночного разряда. Наиболее высокой сеяной среди российских теннисисток является Мирра Андреева (5). В первом матче она сыграет с американкой Алисией Паркс.

Теннис. US Open — 2025. Женщины, одиночный разряд. Возможные четвертьфиналы турнира:

  • Арина Соболенко (Беларусь) — Жасмин Паолини (Италия)
  • Джессика Пегула (США) — Мирра Андреева (Россия)
  • Мэдисон Киз (США) — Кори Гауфф (США)
  • Аманда Анисимова (США) — Ига Швёнтек (Польша)

Матчи с участием российских теннисисток:

  • Мирра Андреева – Алисия Паркс (США)
  • Екатерина Александрова – Анастасия Севастова (Латвия)
  • Людмила Самсонова – Юй Юань (Китай)
  • Диана Шнайдер – Лаура Зигемунд (Германия)
  • Анастасия Потапова – Чжу Линь (Китай)
  • Анна Калинская – Клерви Нгуну (США)
  • Анна Блинкова – Юлия Стародубцева (Украина)
  • Анастасия Павлюченкова – Даяна Ястремская (Украина)
  • Вероника Кудерметова – квалифаер
  • Полина Кудерметова – Нурия Паризас-Диас (Испания)
  • Камилла Рахимова – Каролин Гарсия (Франция)
  • Анастасия Захарова – Элина Аванесян (Армения)

Матчи основной сетки US Open в женском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой является белорусская теннисистка Арина Соболенко, в прошлогоднем финале обыгравшая американку Джессику Пегулу.

