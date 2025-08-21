Стала известна сетка женского турнира US Open — 2025, Андреева попала в половину Соболенко

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Организаторы US Open опубликовали сетку основного турнира 2025 года женского одиночного разряда. Наиболее высокой сеяной среди российских теннисисток является Мирра Андреева (5). В первом матче она сыграет с американкой Алисией Паркс.

Теннис. US Open — 2025. Женщины, одиночный разряд. Возможные четвертьфиналы турнира:

Арина Соболенко (Беларусь) — Жасмин Паолини (Италия)

Джессика Пегула (США) — Мирра Андреева (Россия)

Мэдисон Киз (США) — Кори Гауфф (США)

Аманда Анисимова (США) — Ига Швёнтек (Польша)

Матчи с участием российских теннисисток:

Мирра Андреева – Алисия Паркс (США)

Екатерина Александрова – Анастасия Севастова (Латвия)

Людмила Самсонова – Юй Юань (Китай)

Диана Шнайдер – Лаура Зигемунд (Германия)

Анастасия Потапова – Чжу Линь (Китай)

Анна Калинская – Клерви Нгуну (США)

Анна Блинкова – Юлия Стародубцева (Украина)

Анастасия Павлюченкова – Даяна Ястремская (Украина)

Вероника Кудерметова – квалифаер

Полина Кудерметова – Нурия Паризас-Диас (Испания)

Камилла Рахимова – Каролин Гарсия (Франция)

Анастасия Захарова – Элина Аванесян (Армения)

Матчи основной сетки US Open в женском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой является белорусская теннисистка Арина Соболенко, в прошлогоднем финале обыгравшая американку Джессику Пегулу.