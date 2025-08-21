Состоялась жеребьёвка US Open — 2025 среди мужчин, Медведев — в четверти Алькараса
Организаторы US Open опубликовали сетку основного турнира 2025 года мужского одиночного разряда. На соревнованиях выступят четыре российских теннисиста —Карен Хачанов, Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Роман Сафиуллин.
Теннис. US Open — 2025. Мужчины, одиночный разряд. Возможные четвертьфиналы турнира:
- Янник Синнер (Италия) — Джек Дрейпер (Великобритания);
- Александр Зверев (Германия) — Алекс де Минор (Австралия);
- Новак Джокович (Сербия) — Тейлор Фриц (США);
- Карлос Алькарас (Испания) — Бен Шелтон (США).
Матчи с участием российских теннисистов:
- Карен Хачанов (Россия) — Нишеш Басаваредди (США);
- Даниил Медведев (Россия) — Бенжамен Бонзи (Франция);
- Андрей Рублёв (Россия) — квалифаер;
- Гаэль Монфис (Франция) — Роман Сафиуллин (Россия).
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии