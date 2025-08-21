Мирра Андреева, US Open — 2025: сетка турнира, потенциальный путь до титула

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Нью-Йорке прошла жеребьёвка Открытого чемпионата США — 2025 в женском одиночном разряде. 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева является пятой сеяной соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможной сеткой Андреевой на пути к титулу турнира.

Теннис. US Open — 2025. Потенциальный путь Мирры Андреевой до титула:

первый круг: Алисия Паркс (США);

второй круг: Анастасия Потапова (Россия);

третий круг: Елена Остапенко (Латвия, 25);

четвёртый круг: Эмма Наварро (США, 10);

1/4 финала: Джессика Пегула (США, 4);

1/2 финала: Арина Соболенко (Беларусь, 1);

финал: Ига Швёнтек (Польша, 2).

Матчи основной сетки US Open в женском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой является белорусская теннисистка Арина Соболенко, в прошлогоднем финале обыгравшая американку Джессику Пегулу.