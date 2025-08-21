Скидки
Даниил Медведев, US Open — 2025: сетка турнира, потенциальный путь до титула

В Нью-Йорке прошла жеребьёвка Открытого чемпионата США — 2025 в женском одиночном разряде. Чемпион US Open — 2021 российский теннисист Даниил Медведев является 13-м сеяным соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможной сеткой Медведева на пути к титулу турнира.

Теннис. US Open — 2025. Потенциальный путь Даниила Медведева до титула:

  • первый круг: Бенжамен Бонзи (Франция);
  • второй круг: Мариано Навоне (Аргентина);
  • третий круг: Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 18);
  • четвёртый круг: Карлос Алькарас (Испания, 2);
  • 1/4 финала: Бен Шелтон (США, 6);
  • 1/2 финала: Тейлор Фриц (США, 4);
  • финал: Янник Синнер (Италия, 1).

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионком является итальянский теннисист Янник Синнер, в прошлогоднем финале обыгравший американца Тейлора Фрица.

