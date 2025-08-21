Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Виландер — о Мбоко: почему она не может выиграть US Open? Мы уже видели это с Радукану

Виландер — о Мбоко: почему она не может выиграть US Open? Мы уже видели это с Радукану
Комментарии

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер оценил перспективы 18-летней канадки Виктории Мбоко.

«Достаточно ли она уже хороша, чтобы победить [на «Шлеме»]? Да, возможно, она выиграла в Монреале. Почему она не может выиграть US Open? Мы уже видели это с Эммой Радукану, а также с Бьянкой Андрееску. Они обе были очень молоды, как и Мбоко…

Молодым теннисистам очень помогают другие молодые чемпионы, такие как Карлос Алькарас или Эмма Радукану, потому что они вдруг поверили, что могут побеждать в 18 лет. Мбоко, очевидно, одна из них», — приводит слова Виландера TNT Sports.

Материалы по теме
Жеребьёвка US Open: Медведев идёт на Алькараса в 4-м круге, удачная сетка Мирры Андреевой
Жеребьёвка US Open: Медведев идёт на Алькараса в 4-м круге, удачная сетка Мирры Андреевой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android