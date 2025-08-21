Виландер — о Мбоко: почему она не может выиграть US Open? Мы уже видели это с Радукану

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер оценил перспективы 18-летней канадки Виктории Мбоко.

«Достаточно ли она уже хороша, чтобы победить [на «Шлеме»]? Да, возможно, она выиграла в Монреале. Почему она не может выиграть US Open? Мы уже видели это с Эммой Радукану, а также с Бьянкой Андрееску. Они обе были очень молоды, как и Мбоко…

Молодым теннисистам очень помогают другие молодые чемпионы, такие как Карлос Алькарас или Эмма Радукану, потому что они вдруг поверили, что могут побеждать в 18 лет. Мбоко, очевидно, одна из них», — приводит слова Виландера TNT Sports.