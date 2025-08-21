Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тереза Валентова — Татьяна Прозорова, результат матча 21 августа 2025, счет 0:2, 2-й круг квалификация US Open

Татьяна Прозорова не смогла выйти в финал квалификации US Open — 2025
Комментарии

147-я ракетка мира российская теннисистка Татьяна Прозорова завершила выступление в квалификации US Open — 2025. В полуфинале она потерпела поражение от представительницы Чехии Терезы Валентовой (94-й номер рейтинга WTA) со счётом 5:7, 1:6.

US Open — квалификация (ж). 2-й круг
21 августа 2025, четверг. 20:10 МСК
Тереза Валентова
94
Чехия
Тереза Валентова
Т. Валентова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Татьяна Прозорова
150
Россия
Татьяна Прозорова
Т. Прозорова

Матч продолжался 1 час 15 минут. За это время Прозорова выполнила одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала один брейк-пойнт. На счету Валентовой пять эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в основную сетку US Open — 2025 Тереза Валентова сыграет с победительницей матча Джоди Бёррэдж (Великобритания) — Аранча Рус (Нидерланды).

Материалы по теме
Жеребьёвка US Open: Медведев идёт на Алькараса в 4-м круге, удачная сетка Мирры Андреевой
Жеребьёвка US Open: Медведев идёт на Алькараса в 4-м круге, удачная сетка Мирры Андреевой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android