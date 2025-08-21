Татьяна Прозорова не смогла выйти в финал квалификации US Open — 2025
147-я ракетка мира российская теннисистка Татьяна Прозорова завершила выступление в квалификации US Open — 2025. В полуфинале она потерпела поражение от представительницы Чехии Терезы Валентовой (94-й номер рейтинга WTA) со счётом 5:7, 1:6.
US Open — квалификация (ж). 2-й круг
21 августа 2025, четверг. 20:10 МСК
94
Тереза Валентова
Т. Валентова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
150
Татьяна Прозорова
Т. Прозорова
Матч продолжался 1 час 15 минут. За это время Прозорова выполнила одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала один брейк-пойнт. На счету Валентовой пять эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.
За выход в основную сетку US Open — 2025 Тереза Валентова сыграет с победительницей матча Джоди Бёррэдж (Великобритания) — Аранча Рус (Нидерланды).
