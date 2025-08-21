Татьяна Прозорова не смогла выйти в финал квалификации US Open — 2025

147-я ракетка мира российская теннисистка Татьяна Прозорова завершила выступление в квалификации US Open — 2025. В полуфинале она потерпела поражение от представительницы Чехии Терезы Валентовой (94-й номер рейтинга WTA) со счётом 5:7, 1:6.

Матч продолжался 1 час 15 минут. За это время Прозорова выполнила одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала один брейк-пойнт. На счету Валентовой пять эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в основную сетку US Open — 2025 Тереза Валентова сыграет с победительницей матча Джоди Бёррэдж (Великобритания) — Аранча Рус (Нидерланды).