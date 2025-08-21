Диана Шнайдер, US Open — 2025: сетка турнира, потенциальный путь до титула

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Нью-Йорке прошла жеребьёвка Открытого чемпионата США — 2025 в женском одиночном разряде. Российская теннисистка Диана Шнайдер является 20-й сеяной соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможной сеткой Шнайдер на пути к титулу турнира.

Теннис. US Open — 2025. Потенциальный путь Дианы Шнайдер до титула:

первый круг: Лаура Зигемунд (Германия);

второй круг: Анастасия Захарова (Россия);

третий круг: Екатерина Александрова (Россия, 13);

четвёртый круг: Ига Швёнтек (Польша, 1);

1/4 финала: Аманда Анисимова (США, 8);

1/2 финала: Кори Гауфф (США, 3);

финал: Арина Соболенко (Беларусь, 1).

Матчи основной сетки US Open в женском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой является белорусская теннисистка Арина Соболенко, в прошлогоднем финале обыгравшая американку Джессику Пегулу.