Диана Шнайдер, US Open — 2025: сетка турнира, потенциальный путь до титула
В Нью-Йорке прошла жеребьёвка Открытого чемпионата США — 2025 в женском одиночном разряде. Российская теннисистка Диана Шнайдер является 20-й сеяной соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможной сеткой Шнайдер на пути к титулу турнира.
Теннис. US Open — 2025. Потенциальный путь Дианы Шнайдер до титула:
- первый круг: Лаура Зигемунд (Германия);
- второй круг: Анастасия Захарова (Россия);
- третий круг: Екатерина Александрова (Россия, 13);
- четвёртый круг: Ига Швёнтек (Польша, 1);
- 1/4 финала: Аманда Анисимова (США, 8);
- 1/2 финала: Кори Гауфф (США, 3);
- финал: Арина Соболенко (Беларусь, 1).
Матчи основной сетки US Open в женском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой является белорусская теннисистка Арина Соболенко, в прошлогоднем финале обыгравшая американку Джессику Пегулу.
Комментарии