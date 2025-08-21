Патрик Макинрой: в 2025 году US Open среди мужчин выиграет американец

Патрик Макинрой, брат семикратного победителя турниров «Большого шлема» американца Джона Макинроя, сделал смелый прогноз на предстоящий Открытый чемпионат США — 2025.

«Сейчас рискну: в этом году US Open среди мужчин выиграет американец. Не скажу, кто именно, потому что, думаю, у пары ребят есть шансы.

Я считаю, что Синнер и Алькарас в ближайшие три-четыре года будут доминировать. Думаю ли я, что они возьмут все турниры «Большого шлема»? Нет.

Что-то мне подсказывает, что в этом году нас ждёт сюрприз, и поэтому скажу, что в этом году US Open выиграет американец. Попробуйте угадать, кто именно, потому что я вам точно не скажу», — приводит слова Макинроя Tennisnow.