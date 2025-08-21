Андрей Рублёв, US Open — 2025: сетка турнира, потенциальный путь до титула
В Нью-Йорке прошла жеребьёвка Открытого чемпионата США — 2025 в женском одиночном разряде. Российский теннисист Андрей Рублёв является 15-м сеяным соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможной сеткой Рублёва на пути к титулу турнира.
Теннис. US Open — 2025. Потенциальный путь Андрея Рублёва до титула:
- первый круг: квалифаер;
- второй круг: Тристан Бойер (США);
- третий круг: Уго Умбер (Франция, 22);
- четвёртый круг: Александр Зверев (Германия, 3);
- 1/4 финала: Алекс де Минор (Австралия, 8);
- 1/2 финала: Янник Синнер (Италия, 1);
- финал: Карлос Алькарас (Испания, 2).
Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионком является итальянский теннисист Янник Синнер, в прошлогоднем финале обыгравший американца Тейлора Фрица.
