Фото: Арина Соболенко с именным коктейлем на вечеринке в Нью-Йорке

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала фотографии со светского мероприятия в Нью-Йорке (США).

«Нет лучшего способа начать US Open, чем с МаргАриной в одной руке и джойстиком Wii — в другой. Весёлый и сказочный вечер!» — написала Соболенко.

Фото: Из личного архива Соболенко

Ранее Соболенко не смогла защитить титул турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В четвертьфинале соревнований белоруска уступила 10-й ракетке мира Елене Рыбакиной из Казахстана со счётом 1:6, 4:6. В прошлогоднем финале Цинциннати Соболенко одолела американку Джессику Пегулу.

Фото: Из личного архива Соболенко

Теперь Арина Соболенко сыграет на US Open — 2025, где является действующей чемпионкой.

