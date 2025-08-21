Серена Уильямс опубликовала фотографии в ярком купальнике

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс на личной странице в соцсетях поделилась снимками с пляжа в ярко-жёлтом купальнике.

Фото: Из личного архива Уильямс

Ранее Серена раскрыла секрет своего похудения.

Уильямс завершила профессиональную карьеру в 2022 году. Сейчас 43-летняя Серена занимается предпринимательством и воспитывает двух дочерей, Олимпию и Адиру Ривер.

За карьеру Серена Уильямс выиграла 23 титула «Большого шлема» в одиночном разряде — больше, чем любая другая теннисистка в Открытую эру. Уильямс — четырёхкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах.