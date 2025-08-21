Скидки
Теннис

Елена Приданкина — Эна Сибахара, результат матча 21 августа 2025, счет 2:0, 2-й круг квалификация US Open

Елена Приданкина не смогла выйти в финал квалификации US Open — 2025
Комментарии

186-я ракетка мира российская теннисистка Елена Приданкина завершила выступление в квалификации US Open — 2025. В полуфинале она потерпела поражение от представительницы Японии Эны Сибахары (130-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (7:9).

US Open — квалификация (ж). 2-й круг
21 августа 2025, четверг. 21:00 МСК
Елена Приданкина
222
Россия
Елена Приданкина
Е. Приданкина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 7
7 7 		7 9
         
Эна Сибахара
130
Япония
Эна Сибахара
Э. Сибахара

Матч продолжался 1 час 58 минут. За это время Приданкина выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету Сибахары три эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в основную сетку Открытого чемпионата США Эна Сибахара поспорит с французской теннисисткой Варварой Грачёвой.

