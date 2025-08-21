Арина Соболенко, US Open — 2025: сетка турнира, потенциальный путь до титула
В Нью-Йорке прошла жеребьёвка Открытого чемпионата США — 2025 в женском одиночном разряде. Белорусская теннисистка Арина Соболенко является первой сеяной соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможной сеткой Соболенко на пути к титулу турнира.
Теннис. US Open — 2025. Потенциальный путь Арины Соболенко до титула:
- первый круг: Ребека Масарова (Испания);
- второй круг: Полина Кудерметова (Россия);
- третий круг: Лейла Фернандес (Канада, 31);
- четвёртый круг: Клара Таусон (Дания, 14);
- 1/4 финала: Жасмин Паолини (Италия, 7);
- 1/2 финала: Джессика Пегула (США, 4);
- финал: Ига Швёнтек (Польша, 2).
Матчи основной сетки US Open в женском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой является белорусская теннисистка Арина Соболенко, в прошлогоднем финале обыгравшая американку Джессику Пегулу.
