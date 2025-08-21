«У Андрея была небольшая депрессия». Висенте рассказал, чем Сафин помогает Рублёву

Фернандо Висенте, тренер российского теннисиста Андрея Рублёва, высказался о роли Марата Сафина в их тренерской команде.

«У него смешанная роль. Он часто приезжает в Барселону, у него есть квартира в Барселоне и дом на Ибице. Мы сказали: «Марат, давай как-нибудь встретимся. Андрей переживает нелёгкий период».

У Андрея была небольшая депрессия, и мы пытались подобрать лекарство, которое помогло бы, но он не мог взбодриться. И Марат дал ему понять, что сам пережил нечто подобное. Они встретились в академии, состоялся очень интересный разговор, и Марат согласился помочь.

Он сказал, что будет помогать несколько недель, но это пока не точно. Он бывал на различных турнирах, однако не может делать это на постоянной основе. Но идея в том, чтобы он постепенно входил в процесс и проводил с нами несколько недель. Андрей очень его уважает и понимает то, что он ему объясняет, все те реакции и отговорки, которые игроки иногда используют, когда дела идут плохо. Он пытается понять, что с ним происходит. И я бы сказал, что он ему очень помогает, мне это нравится», — приводит слова Висенте Mundo Deportivo.