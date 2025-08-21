Алина Чараева вышла в финал квалификации US Open — 2025
171-я ракетка мира российская теннисистка Алина Чараева сыграет в финале квалификации Открытого чемпионата США — 2025. В полуфинале она одержала победу над хорваткой Петрой Марчинко (115-й номер рейтинга WTA) со счётом 1:6, 6:1, 7:5.
US Open — квалификация (ж). 2-й круг
21 августа 2025, четверг. 21:30 МСК
115
Петра Марчинко
П. Марчинко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|5
|
|6
|7
196
Алина Чараева
А. Чараева
Продолжительность матча составила 1 час 56 минут. За это время Чараева выполнила четыре подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Марчинко три эйса, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 14.
За выход в основную сетку US Open — 2025 Алина Чараева поспорит с китайской теннисисткой Сиюй Ван (138-я ракетка мира).
