Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Петра Марчинко — Алина Чараева, результат матча 21 августа 2025, счет 1:2, 2-й круг квалификация US Open

Алина Чараева вышла в финал квалификации US Open — 2025
Комментарии

171-я ракетка мира российская теннисистка Алина Чараева сыграет в финале квалификации Открытого чемпионата США — 2025. В полуфинале она одержала победу над хорваткой Петрой Марчинко (115-й номер рейтинга WTA) со счётом 1:6, 6:1, 7:5.

US Open — квалификация (ж). 2-й круг
21 августа 2025, четверг. 21:30 МСК
Петра Марчинко
115
Хорватия
Петра Марчинко
П. Марчинко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 5
1 		6 7
         
Алина Чараева
196
Россия
Алина Чараева
А. Чараева

Продолжительность матча составила 1 час 56 минут. За это время Чараева выполнила четыре подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Марчинко три эйса, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 14.

За выход в основную сетку US Open — 2025 Алина Чараева поспорит с китайской теннисисткой Сиюй Ван (138-я ракетка мира).

Материалы по теме
Жеребьёвка US Open: Медведев идёт на Алькараса в 4-м круге, удачная сетка Мирры Андреевой
Жеребьёвка US Open: Медведев идёт на Алькараса в 4-м круге, удачная сетка Мирры Андреевой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android