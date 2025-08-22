Карен Хачанов, US Open — 2025: сетка турнира, потенциальный путь до титула

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Нью-Йорке прошла жеребьёвка Открытого чемпионата США — 2025 в мужском одиночном разряде. Российский теннисист Карен Хачанов является девятым сеяным соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможной сеткой Хачанова на пути к титулу турнира.

Теннис. US Open — 2025. Потенциальный путь Карена Хачанова до титула:

первый круг: Нишеш Басаваредди (США);

второй круг: Уго Дельен (Боливия);

третий круг: Франсиско Серундоло (Аргентина, 19);

четвёртый круг: Алекс де Минор (Австралия, 8);

1/4 финала: Александр Зверев (Германия, 3).

1/2 финала: Янник Синнер (Италия, 1);

финал: Карлос Алькарас (Испания, 2).

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом является итальянский теннисист Янник Синнер, в прошлогоднем финале обыгравший американца Тейлора Фрица.