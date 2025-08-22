Скидки
Висенте — о Рублёве: поначалу это не был проект, который меня сильно увлекал

Тренер Фернандо Висенте поделился впечатлениями от своей работы с российским теннисистом Андреем Рублёвым.

«Поначалу это не был проект, который меня сильно увлекал, но, когда мы начали, я сказал: «Этот парень чертовски помешан на теннисе». Мне тоже нравится играть и проводить много часов на корте.

Мы нашли общий язык, и с этого всё началось. То, что мы вместе так много лет, — это также следствие того, что у него всё хорошо получалось. Есть вещи, которые нужно улучшать, и люди всегда видят плохое. Но я считаю, что его карьера складывается очень достойно. Очевидно, что у него есть свои ограничения, как и у других игроков.

Чтобы быть с человеком много лет, должна быть связь и за пределами корта, иначе невозможно путешествовать каждую неделю. Конечно, у нас бывали моменты напряжённости, потому что, когда дела идут не очень, начинаешь сомневаться в себе и всегда ищешь перемен», — приводит слова Висенте Mundo Deportivo.

