Диана Шнайдер — Элисе Мертенс, результат матча 22 августа 2025, счёт 2:1, 1/4 финала турнира WTA-500 в Монтеррее

Шнайдер одолела Мертенс и вышла полуфинал турнира в Монтеррее, уступая 1:5 в третьем сете
Аудио-версия:
Комментарии

22-я ракетка мира 21-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в 1/2 финала турнира категории WTA-500 в мексиканском Монтеррее. В четвертьфинальном матче она одержала волевую победу над 29-летней бельгийской спортсменкой 21-м номером рейтинга Элисой Мертенс со счётом 3:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4).

Монтеррей. 1/4 финала
22 августа 2025, пятница. 00:10 МСК
Диана Шнайдер
22
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 8 7 7
6 		6 6 6 4
         
Элисе Мертенс
21
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс

Продолжительность встречи составила 3 часа 2 минуты. За это время Шнайдер сделала один эйс, допустила четыре двойных ошибки и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету Мертенс 10 подач навылет, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В следующем круге турнира в Монтеррее Шнайдер встретится с победительницей противостояния, где сойдутся 24-летняя Алисия Паркс из США (71 ракетка) и 38-й номер рейтинга 28-летняя представительница Словакии Ребекка Шрамкова.

Календарь турнира в Монтеррее
Сетка турнира в Монтеррее
Определились все четвертьфинальные пары турнира WTA-500 в Монтеррее

Комментарии
