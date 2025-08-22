Шнайдер одолела Мертенс и вышла полуфинал турнира в Монтеррее, уступая 1:5 в третьем сете

22-я ракетка мира 21-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в 1/2 финала турнира категории WTA-500 в мексиканском Монтеррее. В четвертьфинальном матче она одержала волевую победу над 29-летней бельгийской спортсменкой 21-м номером рейтинга Элисой Мертенс со счётом 3:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4).
Продолжительность встречи составила 3 часа 2 минуты. За это время Шнайдер сделала один эйс, допустила четыре двойных ошибки и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету Мертенс 10 подач навылет, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.
В следующем круге турнира в Монтеррее Шнайдер встретится с победительницей противостояния, где сойдутся 24-летняя Алисия Паркс из США (71 ракетка) и 38-й номер рейтинга 28-летняя представительница Словакии Ребекка Шрамкова.
