Ига Швёнтек, US Open — 2025: сетка турнира, потенциальный путь до титула
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможной сеткой польской теннисистки Иги Швёнтек на пути к титулу US Open.
Теннис. US Open — 2025. Потенциальный путь Иги Швёнтек до титула:
- первый круг: Эмилиана Аранго (Колумбия);
- второй круг: Сюзан Ламенс (Нидерланды);
- третий круг: Анна Калинская (Россия, 31);
- четвёртый круг: Екатерина Александрова (Россия, 14);
- 1/4 финала: Аманда Анисимова (США, 9);
- 1/2 финала: Кори Гауфф (США, 3);
- финал: Арина Соболенко (Беларусь, 1).
Матчи основной сетки US Open в женском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой является белорусская теннисистка Арина Соболенко.
