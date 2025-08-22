Скидки
Ига Швёнтек, US Open — 2025: сетка турнира, потенциальный путь до титула

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможной сеткой польской теннисистки Иги Швёнтек на пути к титулу US Open.

Теннис. US Open — 2025. Потенциальный путь Иги Швёнтек до титула:

  • первый круг: Эмилиана Аранго (Колумбия);
  • второй круг: Сюзан Ламенс (Нидерланды);
  • третий круг: Анна Калинская (Россия, 31);
  • четвёртый круг: Екатерина Александрова (Россия, 14);
  • 1/4 финала: Аманда Анисимова (США, 9);
  • 1/2 финала: Кори Гауфф (США, 3);
  • финал: Арина Соболенко (Беларусь, 1).

Матчи основной сетки US Open в женском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Новости. Теннис
