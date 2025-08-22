Янник Синнер, US Open — 2025: сетка турнира, потенциальный путь до титула
В Нью-Йорке прошла жеребьёвка Открытого чемпионата США — 2025 в мужском одиночном разряде. Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер является первым сеяным соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможной сеткой Синнера на пути к титулу турнира.
Теннис. US Open — 2025. Потенциальный путь Янника Синнера до титула:
- первый круг: Вит Коприва (Чехия);
- второй круг: Алексей Попырин (Австралия);
- третий круг: Денис Шаповалов (Канада, 27);
- четвёртый круг: Томми Пол (США, 14);
- 1/4 финала: Джек Дрейпер (Великобритания, 5);
- 1/2 финала: Александр Зверев (Германия, 3);
- финал: Карлос Алькарас (Испания, 2).
Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом является как раз Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл американца Тейлора Фрица.
