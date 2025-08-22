Селехметьева обыграла Шиманович и вышла в финал квалификации US Open

Российская теннисистка Оксана Селехметьева вышла в финал квалификации Открытого чемпионата США, обыграв на стадии полуфинала белоруску Ирину Шиманович со счётом 6:2, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 11 минут. За это время Селехметьева сделала три эйса и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. На счету Шиманович одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из одного.

В финале квалификации Селехметьева сыграет с победителем пары Хэрриет Дарт (Великобритания) – Аяна Акли (США).

Матчи основной сетки US Open в женском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой является белорусская теннисистка Арина Соболенко.