Селехметьева обыграла Шиманович и вышла в финал квалификации US Open
Российская теннисистка Оксана Селехметьева вышла в финал квалификации Открытого чемпионата США, обыграв на стадии полуфинала белоруску Ирину Шиманович со счётом 6:2, 6:3.
US Open — квалификация (ж). 2-й круг
22 августа 2025, пятница. 01:00 МСК
166
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
|1
|2
|3
|
|
171
Ирина Шиманович
И. Шиманович
Продолжительность встречи составила 1 час 11 минут. За это время Селехметьева сделала три эйса и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. На счету Шиманович одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из одного.
В финале квалификации Селехметьева сыграет с победителем пары Хэрриет Дарт (Великобритания) – Аяна Акли (США).
Матчи основной сетки US Open в женском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой является белорусская теннисистка Арина Соболенко.
