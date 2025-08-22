Скидки
Оксана Селехметьева – Ирина Шиманович, результат матча 22 августа 2025, счёт 2:0, полуфинал квалификации US Open

Селехметьева обыграла Шиманович и вышла в финал квалификации US Open
Комментарии

Российская теннисистка Оксана Селехметьева вышла в финал квалификации Открытого чемпионата США, обыграв на стадии полуфинала белоруску Ирину Шиманович со счётом 6:2, 6:3.

US Open — квалификация (ж). 2-й круг
22 августа 2025, пятница. 01:00 МСК
Оксана Селехметьева
166
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
1 2 3
         
         
Ирина Шиманович
171
Беларусь
Ирина Шиманович
И. Шиманович

Продолжительность встречи составила 1 час 11 минут. За это время Селехметьева сделала три эйса и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. На счету Шиманович одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из одного.

В финале квалификации Селехметьева сыграет с победителем пары Хэрриет Дарт (Великобритания) – Аяна Акли (США).

Матчи основной сетки US Open в женском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Жеребьёвка US Open: Медведев идёт на Алькараса в 4-м круге, удачная сетка Мирры Андреевой
