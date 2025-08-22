Карлос Алькарас, US Open — 2025: сетка турнира, потенциальный путь до титула

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Нью-Йорке прошла жеребьёвка Открытого чемпионата США — 2025 в мужском одиночном разряде. Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас является вторым сеяным соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможной сеткой Алькараса на пути к титулу турнира.

Теннис. US Open — 2025. Потенциальный путь Карлоса Алькараса до титула:

первый круг: Райлли Опелка (США);

второй круг: Маттия Беллуччи (Италия);

третий круг: Лучано Дардери (Италия, 32);

четвёртый круг: Даниил Медведев (Россия, 13);

1/4 финала: Бен Шелтон (США, 6);

1/2 финала: Тейлор Фриц (США, 4);

финал: Янник Синнер (Италия, 1).

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом является Янник Синнер. В прошлогоднем финале итальянский теннисист обыграл американца Тейлора Фрица.

