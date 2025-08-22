Карлос Алькарас, US Open — 2025: сетка турнира, потенциальный путь до титула
В Нью-Йорке прошла жеребьёвка Открытого чемпионата США — 2025 в мужском одиночном разряде. Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас является вторым сеяным соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможной сеткой Алькараса на пути к титулу турнира.
Теннис. US Open — 2025. Потенциальный путь Карлоса Алькараса до титула:
- первый круг: Райлли Опелка (США);
- второй круг: Маттия Беллуччи (Италия);
- третий круг: Лучано Дардери (Италия, 32);
- четвёртый круг: Даниил Медведев (Россия, 13);
- 1/4 финала: Бен Шелтон (США, 6);
- 1/2 финала: Тейлор Фриц (США, 4);
- финал: Янник Синнер (Италия, 1).
Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом является Янник Синнер. В прошлогоднем финале итальянский теннисист обыграл американца Тейлора Фрица.
