Теннис

Людмила Самсонова – Сорана Кырстя, результат матча 22 августа 2025, счёт 0:2, четвертьфинал турнира в Кливленде

Людмила Самсонова проиграла Соране Кырсте за выход в полуфинал турнира в Кливленде
Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в полуфинал турнира в Кливленде. На стадии четвертьфинала она уступила представительнице Румынии Соране Кырсте со счётом 4:6, 1:6.

Кливленд. 1/4 финала
22 августа 2025, пятница. 02:25 МСК
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Сорана Кырстя
112
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя

Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты. За это время Самсонова сделала два эйса, допустила пять двойных ошибок и не реализовала единственный брей-пойнт. На счету Кырсти семь подач навылет, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнтов из семи.

За выход в финал Кырстя сыграет с ещё одной россиянкой Анастасией Захаровой.

Турнир в Кливленде проходит с 17 по 23 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 275 тыс. Действующим победителем турнира является Маккартни Кесслер.

Новости. Теннис
