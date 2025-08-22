Людмила Самсонова проиграла Соране Кырсте за выход в полуфинал турнира в Кливленде

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в полуфинал турнира в Кливленде. На стадии четвертьфинала она уступила представительнице Румынии Соране Кырсте со счётом 4:6, 1:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты. За это время Самсонова сделала два эйса, допустила пять двойных ошибок и не реализовала единственный брей-пойнт. На счету Кырсти семь подач навылет, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнтов из семи.

За выход в финал Кырстя сыграет с ещё одной россиянкой Анастасией Захаровой.

Турнир в Кливленде проходит с 17 по 23 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 275 тыс. Действующим победителем турнира является Маккартни Кесслер.