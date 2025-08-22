Людмила Самсонова проиграла Соране Кырсте за выход в полуфинал турнира в Кливленде
Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в полуфинал турнира в Кливленде. На стадии четвертьфинала она уступила представительнице Румынии Соране Кырсте со счётом 4:6, 1:6.
Кливленд. 1/4 финала
22 августа 2025, пятница. 02:25 МСК
19
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
112
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты. За это время Самсонова сделала два эйса, допустила пять двойных ошибок и не реализовала единственный брей-пойнт. На счету Кырсти семь подач навылет, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнтов из семи.
За выход в финал Кырстя сыграет с ещё одной россиянкой Анастасией Захаровой.
Турнир в Кливленде проходит с 17 по 23 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 275 тыс. Действующим победителем турнира является Маккартни Кесслер.
