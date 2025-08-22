Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович, US Open — 2025: сетка турнира, потенциальный путь до титула

Новак Джокович, US Open — 2025: сетка турнира, потенциальный путь до титула
Комментарии

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможной сеткой сербского теннисиста Новака Джоковича на пути к титулу Открытого чемпионата США.

  • первый круг: Лёнер Тьен (США, 48);
  • второй круг: победитель квалификации;
  • третий круг: Алекс Михельсен (США, 30);
  • четвёртый круг: Хольгер Руне (Дания, 11);
  • 1/4 финала: Тейлор Фриц (США, 4);
  • 1/2 финала: Карлос Алькарас (Испания, 2);
  • финал: Янник Синнер (Италия, 1).

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом является Янник Синнер. В прошлогоднем финале итальянский теннисист обыграл представителя США Тейлора Фрица.

Материалы по теме
Жеребьёвка US Open: Медведев идёт на Алькараса в 4-м круге, удачная сетка Мирры Андреевой
Жеребьёвка US Open: Медведев идёт на Алькараса в 4-м круге, удачная сетка Мирры Андреевой
Календарь US Open
Сетка US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android