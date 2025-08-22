Новак Джокович, US Open — 2025: сетка турнира, потенциальный путь до титула

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможной сеткой сербского теннисиста Новака Джоковича на пути к титулу Открытого чемпионата США.

первый круг: Лёнер Тьен (США, 48);

второй круг: победитель квалификации;

третий круг: Алекс Михельсен (США, 30);

четвёртый круг: Хольгер Руне (Дания, 11);

1/4 финала: Тейлор Фриц (США, 4);

1/2 финала: Карлос Алькарас (Испания, 2);

финал: Янник Синнер (Италия, 1).

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом является Янник Синнер. В прошлогоднем финале итальянский теннисист обыграл представителя США Тейлора Фрица.