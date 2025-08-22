Екатерина Александрова вышла в полуфинал «пятисотника» в Монтеррее

14-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в 1/2 финала турнира категории WTA-500 в мексиканском Монтеррее. В матче третьего круга она переиграла представительницу Чехии (23-й номер рейтинга) Линду Носкову со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:2.

Продолжительность встречи составила 2 час 22 минуты. За это время Александрова сделала два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету её соперницы 10 подач навылет, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

В следующем раунде турнира в Монтеррее Александрова встретится с победителем матча между Антонией Ружич (89) из Хорватии и Мари Боузковой (53) из Чехии.