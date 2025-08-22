Скидки
Линда Носкова – Екатерина Александрова, результат матча 22 августа 2025, счёт 0:2, четвертьфинал турнира в Монтеррее

Екатерина Александрова вышла в полуфинал «пятисотника» в Монтеррее
Комментарии

14-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в 1/2 финала турнира категории WTA-500 в мексиканском Монтеррее. В матче третьего круга она переиграла представительницу Чехии (23-й номер рейтинга) Линду Носкову со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:2.

Монтеррей. 1/4 финала
22 августа 2025, пятница. 05:05 МСК
Линда Носкова
23
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 2
7 7 		4 6
         
Екатерина Александрова
14
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Продолжительность встречи составила 2 час 22 минуты. За это время Александрова сделала два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету её соперницы 10 подач навылет, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

В следующем раунде турнира в Монтеррее Александрова встретится с победителем матча между Антонией Ружич (89) из Хорватии и Мари Боузковой (53) из Чехии.

