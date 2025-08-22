Определились все полуфиналистки хардового турнира в Кливленде

На проходящем в эти дни в Кливленде (США, штат Огайо) хардовом турнире категории WTA-250 определились все участницы полуфиналов в одиночном разряде. Борьбу за итоговую победу на турнире продолжат на этой стадии 37-я ракетка мира Ван Синьюй (Китай, второй посев на турнире), 69-я в мировой классификации Энн Ли (США), 100-я в рейтинге WTA российская теннисистка Анастасия Захарова и 112-я ракетка мира Сорана Кырстя (Румыния).

В полуфиналах Кырстя встретится с Захаровой, Ли станет соперницей Ван Синьюй.

Все пары 1/2 финала турнира WTA-250 в Кливленде:

Сорана Кырстя (Румыния) — Анастасия Захарова (Россия);

Энн ли (США) — Ван Синьюй (Китай, 2).

Видео: Перспективные российские теннисистки