22 августа главные новости спорта, футбольные трансферы, Лига Европы, Лига конференций, РПЛ, теннис, UFC

Камбэк Шнайдер с 1:5, 70-летний Медведев может сыграть в Кубке России. Главное к утру
Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла Элисе Мертенс из Бельгии и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее, уступая 1:5 в третьем сете, 70-летний председатель правления «Зенита» Александр Медведев может принять участие в матче Кубка России и попасть в Книгу рекордов, появилась информация об официальном предложении «Зениту» по Венделу со стороны саудовского «Аль-Иттихада». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Шнайдер одолела Мертенс и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее, уступая 1:5 в третьем сете.
  2. Глава «Зенита» может принять участие в матче Кубка России и попасть в Книгу рекордов.
  3. «Аль-Иттихад» сделал официальное предложение «Зениту» по Венделу — Аль-Захрани.
  4. Сборная России выиграла Всемирную юношескую шахматную Олимпиаду.
  5. Кисляк готов перейти в «Галатасарай», проявляющий интерес к игроку — beIN Sports.
  6. Куэста подпишет контракт со «Спартаком» до 2028 года, трансфер игрока всё ближе — Скира.
  7. «Вильярреал» планирует укрепить вратарскую позицию голкипером «ПСЖ» — Marca.
  8. Людмила Самсонова проиграла Соране Кырсте за выход в полуфинал турнира в Кливленде.
  9. Алина Чараева вышла в финал квалификации US Open — 2025.
  10. Результаты матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 на 21 августа.
  11. Результаты матчей Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026 21 августа.
  12. Макгрегор проведёт следующий бой на голых кулаках, назван оппонент.
  13. Екатерина Александрова вышла в полуфинал «пятисотника» в Монтеррее.
