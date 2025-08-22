Камбэк Шнайдер с 1:5, 70-летний Медведев может сыграть в Кубке России. Главное к утру
Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла Элисе Мертенс из Бельгии и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее, уступая 1:5 в третьем сете, 70-летний председатель правления «Зенита» Александр Медведев может принять участие в матче Кубка России и попасть в Книгу рекордов, появилась информация об официальном предложении «Зениту» по Венделу со стороны саудовского «Аль-Иттихада». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Шнайдер одолела Мертенс и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее, уступая 1:5 в третьем сете.
- Глава «Зенита» может принять участие в матче Кубка России и попасть в Книгу рекордов.
- «Аль-Иттихад» сделал официальное предложение «Зениту» по Венделу — Аль-Захрани.
- Сборная России выиграла Всемирную юношескую шахматную Олимпиаду.
- Кисляк готов перейти в «Галатасарай», проявляющий интерес к игроку — beIN Sports.
- Куэста подпишет контракт со «Спартаком» до 2028 года, трансфер игрока всё ближе — Скира.
- «Вильярреал» планирует укрепить вратарскую позицию голкипером «ПСЖ» — Marca.
- Людмила Самсонова проиграла Соране Кырсте за выход в полуфинал турнира в Кливленде.
- Алина Чараева вышла в финал квалификации US Open — 2025.
- Результаты матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 на 21 августа.
- Результаты матчей Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026 21 августа.
- Макгрегор проведёт следующий бой на голых кулаках, назван оппонент.
- Екатерина Александрова вышла в полуфинал «пятисотника» в Монтеррее.
Материалы по теме
Комментарии