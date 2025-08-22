Камбэк Шнайдер с 1:5, 70-летний Медведев может сыграть в Кубке России. Главное к утру

Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла Элисе Мертенс из Бельгии и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее, уступая 1:5 в третьем сете, 70-летний председатель правления «Зенита» Александр Медведев может принять участие в матче Кубка России и попасть в Книгу рекордов, появилась информация об официальном предложении «Зениту» по Венделу со стороны саудовского «Аль-Иттихада». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».