Определились полуфиналистки турнира WTA-500 в Монтеррее

Завершились четвертьфинальные матчи на турнире категории WTA-500 в Монтеррее (Мексика). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфинальными парами соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500 в Монтеррее (Мексика). 1/2 финала:

Алисия Паркс (США) — Диана Шнайдер (Россия);

Мари Боузкова (Чехия) — Екатерина Александрова (Россия).

В 1/4 финала Диана Шнайдер обыграла Элисе Мертенс из Бельгии со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4), а Екатерина Александрова оказалась сильнее Линды Носковой из Чехии (7:6 (7:5), 4:6, 6:2). Алисия Паркс обыграла Ребекку Шрамкову (6:2, 7:5), а Мари Боузкова — Антонию Ружич (6:3, 6:2).

Турнир в Монтеррее проходит с 18 по 23 августа. Действующей чемпионкой соревнований является Линда Носкова.