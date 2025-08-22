Турнир WTA-500 в Монтеррее: результаты игрового дня 22 августа

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня ночью, 22 августа, на турнире категории WTA-500 в Монтеррее (Мексика) в женском одиночном разряде состоялись матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

WTA-500, Монтеррей, результаты игрового дня, 22 августа:

Диана Шнайдер (Россия, 3) — Элисе Мертенс (Бельгия, 5) - 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Алисия Паркс (США) — Ребекка Шрамкова (Словакия) — 6:2, 7:5.

Линда Носкова (Чехия, 6) — Екатерина Александрова (Россия, 2) - 7:6 (7:5), 4:6, 6:2.

Антония Ружич (Хорватия, Q) — Мари Боузкова (Чехия).

Турнир в Монтеррее проходит с 18 по 23 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 1,065 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Чехии Линда Носкова, которая в финале прошлого года обыграла новозеландку Лулу Сун со счётом 7:6, 6:4.