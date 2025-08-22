Александр Зверев, US Open — 2025: сетка турнира, потенциальный путь до титула

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Нью-Йорке прошла жеребьёвка Открытого чемпионата США — 2025 в мужском одиночном разряде. Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев является третьим сеяным соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможной сеткой Зверева на пути к титулу турнира.

Теннис. US Open — 2025. Потенциальный путь Александра Зверева до титула:

первый круг: Алехандро Табило (Чили);

второй круг: Роберто Баутиста-Агут (Испания);

третий круг: Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25);

четвёртый круг: Андрей Рублёв (Россия, 15);

1/4 финала: Алекс де Минор (Австралия, 8);

1/2 финала: Янник Синнер (Италия, 1);

Финал: Карлос Алькарас (Испания, 2).

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл американца Тейлора Фрица.