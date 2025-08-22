Скидки
Кори Гауфф, US Open — 2025: сетка турнира, потенциальный путь до титула

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможной сеткой американской теннисистки Кори Гауфф на пути к титулу US Open.

Теннис. US Open — 2025. Потенциальный путь Кори Гауфф до титула:

  • первый круг: Айла Томлянович (Австралия);
  • второй круг: Джессика Бузас Манейро (Испания);
  • третий круг: Магдалена Френх (Польша, 28);
  • четвёртый круг: Дарья Касаткина (Австралия, 15);
  • 1/4 финала: Мэдисон Киз (США, 6);
  • 1/2 финала: Ига Швёнтек (США, 2);
  • финал: Арина Соболенко (Беларусь, 1).

Матчи основной сетки US Open в женском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

