Кори Гауфф, US Open — 2025: сетка турнира, потенциальный путь до титула

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможной сеткой американской теннисистки Кори Гауфф на пути к титулу US Open.

Теннис. US Open — 2025. Потенциальный путь Кори Гауфф до титула:

первый круг: Айла Томлянович (Австралия);

второй круг: Джессика Бузас Манейро (Испания);

третий круг: Магдалена Френх (Польша, 28);

четвёртый круг: Дарья Касаткина (Австралия, 15);

1/4 финала: Мэдисон Киз (США, 6);

1/2 финала: Ига Швёнтек (США, 2);

финал: Арина Соболенко (Беларусь, 1).

Матчи основной сетки US Open в женском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой является белорусская теннисистка Арина Соболенко.